Президент США Дональд Трамп обратил внимание общественности на сообщение агентства Assosiated Press, которое цитирует главу российского государства Владимира Путина, защитившего Трампа в вопросе импичмента. 21 декабря американский президент в своем микроблоге в Twitter ретвитнул сообщение агентства.

В сообщении говорится о том, что Путин считает причины для импичмента Трампа надуманными и высказывает мнение, что Сенат не поддержит импичмент президента США.

"Полная охота на ведьм!" – прокомментировал Трамп свой репост в Twitter.





Фото: twitter.com

Напомним, после решения Палаты представителейКонгресса США начать процедуру импичмента, президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса в Сенате американского Конгресса США, где большинство у республиканцев.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и Трамп c боеголовкой в руках попали на итоговую обложку The Week. Фото.