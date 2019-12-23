Украинский институт национальной памяти, директором которого вместо Владимира Вятровича назначили Антона Дробовича, планирует создать Архив репрессивных органов общей стоимостью 550 млн гривен. Об этом Дробович сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, огромная часть работы по декоммунизации будет касаться архивов репрессивных органов. На 2020 год на создание архива заложено более 50 миллионов гривен. "В целом ориентировочная стоимость создания этого архива 550 миллионов. Уже выделено помещение площадью около 10 тысяч кв. метров, но потом оно будет расширено до 19 тыс. кв. метров. Это будет самый большой открытый архив репрессивных органов в Европе", - пообещал новый глава УИНП.

По словам Дробовича, под создание архива выделили помещение в районе Троещины, со временем площадь архива будет расширена до 19 000 кв м. "Архив станем мощным интеллектуальным центром, в который будут приезжать советологи, ученные со всего мира. Это большой 8-этажный исследовательский центр с конференц-залами, дискуссионными комнатами, архивохранилищем", - отметил Дробович.

По его словам, это будет самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе.

Как сообщала "Страна", Дробович рассказал, что символика СС в Украине не способствует общественному диалогу, и допустима только в кино, где идет речь о сути нацизма или для исторических реконструкций.