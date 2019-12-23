В кропивницком СИЗО, в котором несколько дней назад произошел бунт заключенных, 20 декабря обнаружили умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, телесных повреждений в ходе осмотра трупа следственно-оперативной группой не обнаружено.

Также Денисова назвала фамилии уволенных сотрудников СИЗО. Уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчастью Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению – начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

Омбудсмен отмечает, что подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышали полномочия со стороны сотрудников групп быстрого реагирования – применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, что до этого Денисова сообщала, что силовики применили в СИЗО спецсредства и скотч, двоих человек уволили.

Также мы писали о том, что в СИЗО Кропивницкого нашли тайник с водкой, наркотиками, телефонами и ключами от камер.