При подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось тоже вещество, остатки которого нашли у изъятой у Андрея Антоненко мины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Как сообщается, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследования проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

"Согласно заключению экспертов, изъятое во время обыска у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", - говорится в сообщении.

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета. На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность", - добавили в полиции.

Как сообщают правоохранители, в настоящее время подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст.63 Конституции Украины, а также отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Отметим, что полиция сообщила о результатах экспертизы во время суда над Антоненко, который рассматривает его апелляцию по мере пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. "Страна" ведет онлайн из зала суда.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной.