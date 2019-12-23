История со стрельбой на московской Лубянке обрастает новыми подробностями.

19 декабря огонь возле офиса ФСБ открыл 39-летний россиянин Евгений Манюров. Он убил двоих сотрудников спецслужб, нескольких ранил и был застрелен сам.

После происшествия российские СМИ начали выяснять, кто такой Манюров. Их расследование привело к одному из самых известных российских националистов, а также к закрытой сетевой националистической организации.

"Страна" разбиралась в информации изданий Фонтанта и 47news, которые выдвинули версию причастности Манюрова к праворадикалам.

Допрос Шульца-88, отца российских скинхедов

Ночью после стрельбы на Лубянке сотрудники ФСБ нагрянули к 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, известному как Шульц-88 или основоположник скинхедского движения в России.

Дмитрий Бобров. Фото с сайта dbobrov.info

Дмитрия Боброва называют первым националистом Санкт-Петербурга. Свою деятельность он начал в 2001 году, создав неонацистскую группировку.

Бобров прививал молодым мужчинам моду английских футбольных хулиганов: издавал подпольный журнал для скинхедов, во дворах на Литейном проспекте организовал магазин, где распространял атрибутику и агитировал за свою идею - кулачное насилие в отношении "врагов нации".

Инициативы Боброва породили группировку "Мэд Крауд", из которой выросла террористическая группа Боровикова-Воеводина. Члены этой банды жестоко расправлялись с людьми на почве расизма: убивали топорами, ножами, стреляли из оружия.

В 2003 году Бобров был арестовывая и осужден по 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды. Он провел шесть лет в колонии. После выхода на волю свою деятельность продолжил, но уже в мягкой форме - создал "Народная социальная инициатива", ее деятельно в России сейчас запрещена.

Поводом вызова Боброва на допрос 20 декабря касался его интервью годичной давности телеграм-канале "БРЕЗГ" (переводится как рассвет), который якобы ведут члены украинской организации ЭНО.

По мнению СМИ, это был формальный повод. А настоящая причина - то, что айтишники ФСБ вскрыли удаленные аккаунты Евгения Манюрова. И якобы нашли там прямую связь с этой самой организацией ЭНО – "Этническое национальное объединение".

После беседы в органах Дмитрий Бобров дал такой комментарий: "После того, как меня допросили, я, конечно, посмотрел на этот ресурс. Да, создается впечатление, что это украинцы. Если по существу их идей, то мне они глубоко непонятны".

Геббельс как кумир и стилизованная свастика

Правда, украинцы это или нет - не совсем понятно. Информации о националистах ЭНО немного.

Телеграм-канал этой организации был создан 2 ноября 2018 года. Вскоре там были опубликованы статьи: "Как уничтожают национализм" и "Камрад, прочти!"

Посылы приводятся следующие: "Мы - лидеры нового Национал-социалистического движения – этносизма, которое объединяет нас идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации".

По мнению авторов статей, идеи этносизма идут на смену национал-социализму. Этнос они ставят выше нации, в данном контексте речь идет о восточнославянском единстве русских, украинцев и белорусов.

На ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб России, КГБ Беларуси и СБУ Украины. То есть ячейки ЭНО есть, видимо, и в Украине.

Логотип телегам-канала ЭНО - стилизованный коловрат (название восьмиконечного символа, похожего на свастику, имеющего якобы древнеславянское происхождение и используемое некоторыми неонацистами).

Йозефа Геббельса, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера, авторы ЭНО называют "гением" и цитируют его высказывания:

По данным российских СМИ, лубянский стрелок Манюров был членом московской ячейки ЭНО, а их костяк находится в Киеве. Так это или нет - неизвестно, но украинская тематика в постах националистов встречается нередко. Украинцы называются братьями.

Один из последних постов ЭНО касается как раз лубянского стрелка Евгения Манюрова и происшествия возле офиса ФСБ.

В сообщении отмечается, что "сама структура Этнического Национального Объединения является закрытой, никаких данных о участниках мы не знаем (даже их имени), поэтому с точностью говорить, был ли такой участник в ЭНО или нет – мы не можем".

При этом участники добавляют: "что мы можем сказать с уверенностью – данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали".

А завершается сообщений призывом для членов ЭНО - обезопасить себя, почистив все данные.