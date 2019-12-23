Шевченковский суд Киева арестовал на 13 лет без права на внесение залога подозреваемого в убийстве 57-летнего ветерана АТО Сергея Олейника - Анатолия Чивикова. Убийство произошло 22 июня 2017 года у станции метро "Золотые ворота" в Киеве. О приговоре сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Известно, что резонансное уголовное дело длилось 2,5 года. Прокурор просил для обвиняемого 13 лет тюрьмы - и суд полностью поддержал позицию стороны обвинения. Родственники настаивали на 15 годах.

Фото: Надія Максимець/facebook.com

Сергей Олейник был командиром разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ. В день убийства мужчина заступился за своего сына. В ответ его дважды ударили ножом - в живот и грудь. Впоследствии задержали 58-летнего жителя Киева, ранее не судимого. У него изъяли нож и одежду со следами крови. Сын убитого в Киеве участника АТО Сергея Олейника рассказал подробности трагедии.

С убитым Олейником прощались в "Украинском доме" 25 июня. В последний путь его провожали военные собратья, жители города, а также исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. По данным издания, Сергея Олейника похоронили на Берковецкой кладбище в тот же день.