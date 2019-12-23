В Николаеве котов признали частью экосистемы города и разрешили открывать для них слуховые окна в подвалах домов. Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии, сообщает Укринформ.

"Коты являются биосистемой города Николаева. Мы просим принять решение об открытии слуховых подвальных окон, чтобы коты могли зимой заходить в подвалы и греться. А еще не отлавливать котов для убийства, а только для стерилизации", - рассказала местный депутат Лариса Веселовская.

Ее предложение поддержали все присутствующие на сессии депутаты и городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, что два года назад подобное решение приняли депутаты Одесского горсовета. А минувшим летом во Львове Во Львове впервые в мире пересчитали бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами животных.

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