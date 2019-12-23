Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове нельзя называть именем советского маршала Георгия Жукова, так как он подпадает под закон о декоммунизации, передает Интерфакс-Украина.

"Жуков точно не может быть, так как он подпадает под декоммунизацию. Я очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем и в Харькове органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, генерал Петр Григоренко, в часть которого был назван проспект ранее, является героической фигурой, сделавшей много для государственного строительства. "Если по этому вопросу нужен диалог, экспертная дисскусия - то это нужно делать. У нас децентрализация в стране, поэтому это должно происходить", - отметил глава УИНП.

Напомним, в ноябре Харьковский горсовет объявил о проведении в форме электронной консультации общественного обсуждения по вопросу переименования проспекта, который сейчас называется в честь генерал-майора Вооруженных сил СССР, правозащитника, одного из основателей Украинской Хельсинской группы Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Жукова. Общественное обсуждение в форме электронной консультации свидетельствует, что предложение присвоить проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

В тот же день по предложению вице-премьера Вячеслава Кириленко Кабинет министров инициировал проверку законности решения Харьковского горсовета. 20 июня полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура. В частности, не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.