Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Козака.

По его словам, сканным в ходе совещания у главы Кабмина РФ, стороны договорились и зафиксировали размер платы "Газпрома" за оказание услуг по транспортировке газа сроком на все пять лет в соответствующих протоколах.

Все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз Украины". "Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, — это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - объяснил он.

Как сообщала "Страна", в 2024 году договор о транзите могут продлить еще на 10 лет.

Также стало известно условие, при котором Россия может прекратить транзит через Украину.

Напомним, газовые договоренности с Россией могут повлиять на курс доллара и рынок. Директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Владислав Кравец отмечает, что "сохранение транзитного дохода позволит поддержать тот валютный баланс, который был в стране". Что касается нового валютного поступления, то оно начнет практически влиять на курс гривны только после поступления на межбанк. "Точный курс укрепления гривны можно будет просчитать, как только станут понятны объемы продажи новых долларовых вливаний на межбанковских торгах", – рассказал Владислав Кравец.