20 декабря исполнился месяц с того дня, как в Украине вступил в действие закон о детских автокреслах, требующий перевозки в ато детей до 12 лет только в автокресле либо в бустере (удерживающее устройство вроде автокресла). За это время часть водителей и таксистов нашли возможность обойти норму, затонировав окна так, что при поверхностном осмотре полицейский не в состоянии увидеть, есть ли в салоне автокресло или нет. Об этом пишет "Сегодня".

"Я давно собирался затонировать стекла, но каждый раз откладывал. Теперь стал "грачевать". Когда некоторые из пассажиров стали спрашивать об автокресле, то решился на тонировку. Эта услуга мне обошлась почти в 2 тысячи гривен", – рассказал один из столичных таксистов.

В некоторых крупных автосервисах подтвердили, что в столице вырос спрос на тонировку автомобильных стекол. Как оказалось, к такой услуге прибегают не только те, кто не хочет покупать автокресла.

"К нам недавно обратились два водителя, у которых из машин воры похитили автокресла. Автомобилисты не прятали их в багажник, потому как не хотели каждый раз отстегивать. В итоге вообще лишились автокресел. Теперь эти водители решили, что выгоднее затонировать стекла", - рассказали в автосервисе.

Как выяснилось, за последние недели в полицейских сводках все чаще стала звучать информация о краже автокресел. Один из последних случаев произошел в Ивано-Франковской области. По данным полиции Прикарпатья, к ним с заявлением обратился водитель и сообщил, что в его машине вскрыли дверь и украли бустер.

В свою очередь продавцы детских автокресел рассказали нам, что законопослушных граждан и ответственных родителей тоже немало.

"Спрос не просто большой. Например, наш поставщик оказался просто не готов к тому, что продажи вырастут более, чем в 2 раза. После того, как закон вступил в силу, появился ажиотаж - люди раскупили детские автокресла бюджетного сегмента. В итоге сейчас автокресел стоимостью от 500 до 1 тысячи гривен - дефицит. Речь идет об автокреслах группы 2-3, то есть тех, которые предназначены для детей возрастом от 4 до 12 лет", - рассказал владелец одного из крупнейших магазинов автокресел Сергей Алексеенко..

Тенденцию подтверждает и глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

"Пока мне не известно ни об одном штрафе, выписанном таксисту. Многие родители, видимо, поняли, что безопасность их детей - в их руках. Поэтому берут в поездку автокресла", - говорит Попик.

С ним согласен и отец двоих детей, водитель с 20-летним стажем Максим Яблунивский.

"У меня 6-летний сын и 6-месячная дочь. Автокресло у нас было всегда, теперь перешло "по наследству" малышке. А для сына я купил через интернет недорогой (499 грн), но сертифицированный бустер. Он разрешен к применению, но только на заднем сидении. Ребенок сидит на нем как на табуретке и может быть пристегнут штатным ремнем безопасности. Не понимаю родителей, которые тонируют стекла и т. д., чтобы не покупать автокресло или бустер. Автокресло - не "для полиции", а для безопасности собственных детей. Если, не дай Бог, что-то случится на дороге, то лечение ребенка обойдется намного дороже, чем 499 грн, которые я потратил на бустер", - считает отец двоих детей.

В патрульной полиции говорят, что оштрафованных водителей - уже десятки. Лишь в одном Киеве за последний месяц был оштрафован 41 такой водитель. В пересчете выходит, что за перевозку детей без автокресел в Киеве штрафуют ежедневно. По данным копов, автомобилистам не помогли сомнительные уловки, включая тонировку стекол.

"Это нарушение выявляется в тот момент, когда водитель остановлен за нарушение какого-либо другого правила ПДД. Что касается тонировки, то здесь есть нюанс. Когда патрульные остановили авто за какое-либо нарушение, то они проверяют документы. Для этого водитель либо опускает стекло, либо открывает дверь. То есть, полицейскому видно, есть ли в салоне ребенок и находится ли он в автокресле",- говорит спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Также в патрульной полиции обнародовали статистику, сколько в Украине травмируется и погибает детей в ДТП. С начала года в стране произошло 4353 аварии с участием детей. При этом 157 детей погибли, а 4156 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине в десятки раз взлетели продажи детских автокресел.

Также мы сообщали, что что нужно знать водителям, которых в ноябре начали штрафовать за отсутствие автокресел.