Российская актриса Анастасия Заворотник останется в клинике на Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: t.me/breakingmash

Как сообщается, врачи решили, что не будут отпускать актрису домой даже на главный праздник в году из-за ее тяжелого состояния. Хотя ее родные очень просили врачей, чтобы провести с ней хотя бы выходные дни — тем более что такое разрешение было выдано многим пациентам.

Однако медики все же не согласились: Анастасии придется провести все это время за стенами реабилитационной клиники.

"Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/breakingmash/15481

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Заворотнюк прошла новое генетическое обследование.

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