О бандах карманников в ТРЦ "Гулливер" ходят легенды, ведь ежедневно они оставляют без телефонов и кошельков как минимум нескольких киевлян. Точное количество жертв сложно подсчитать, так как далеко не все потерпевшие обращаются с заявлениями в местную полицию. Бывает, кражу обнаруживают, приехав домой в другой район Киева или вообще за пределами столицы и уже там пишут заявления о краже.

Последний случай крупной карманной кражи в ТРЦ "Гулливер" произошел на выходных у женщины, которая приехала к родственникам из Великобритании. Как мы узнали из собственных источников в Нацполиции, потерпевшая пришла за покупками и не заметила, как у нее из сумочки вытащили портмоне с 3 тысячами евро, видом на жительство в Великобритании и другими личными документами.

По факту кражи полиция завела уголовное производство по ст.185 УК Украины, но, несмотря на обилие камер наблюдения в торговом центре, отследить воров не удалось. Теперь потерпевшая эмигрантка не сможет вернуться в Лондон, где живет и работает, так как ей предстоит длительная процедура восстановления британских документов через посольство Соединенного Королевства

Источники "Страны" в уголовном розыске говорят что карманники, орудующие в ТРЦ "Гулливер", прекрасно знают расположение камер наблюдения и, как правило, подстерегают своих жертв в мертвых зонах, которые не попадают в объектив камер. Одно из самых популярных мест у карманников в "Гулливере", по наблюдениям оперативников, это вращающаяся входная дверь. Преступники создают видимость толчеи, зажимают потерпевшего в проеме вращающейся двери, после чего "чистят" карманы и сумки. Причем местная охрана, по словам наших информированных источников в полиции, может быть явно в курсе и, вероятно, в доле, так как не могла не заметить одни и те же физиономии, слоняющиеся каждый день в "Гулливере" в поисках зевак с толстым кошельком или приличным телефоном.

Напомним, недавно карманники вытащили 6 тысяч гривен у прихожанки киевского храма.

Также "Страна" писала, как в столичной кондитерской карманники с Кавказа украли у посетительницы 30 тысяч гривен.