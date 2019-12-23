23 декабря суд рассматривает апелляцию подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, которому ранее суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Следователи считают, что Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко заложили взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремета в ночь на 20 июля 2016 года.

"Антоненко А.С. для совершения в составе организованной группы совместных преступных действий подыскал и привлек жительницу Киева Кузьменко Юлию Леонидовну, 05.11.1979 г.р., и военнослужащую по контракту Дугарь Яну Сергеевну, 22.11.1993 г.р., и не установленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества" - заявляли правоохранители.

Антоненко - музыкант группы "Riffmaster", сержант УСН (служил в спецназе на Донбассе). При этом Командования Сил специальных операций ВСУ сообщило, что он не занимал должностей, которые предусматривают выполнение боевых задач и находился в зоне АТО, как музыкант.

Ранее должна была слушаться апелляция по еще одной подозреваемой Юлии Кузьменко, однако заседание перенесли на 24 декабря из-за ненадлежащей подготовки прокуроров. При этом ее сторонники попытались не дать спецназцу увезти ее в СИЗО, в результате был разгромлен зал заседаний.

"Страна" ведет онлайн из суда.

Прямая трансляция:

14:30 Адвокат Антоненко перечисляет обстоятельства, которые могут смягчить меру пресечения.

14:20 В итоге после скандала журналистов пустили.

14:00 "В суде по подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко толкучка, пустили только пять камер, а все остальные у входа" - сообщает корреспондент "Страны".