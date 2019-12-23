На корпоративе Нацбанка танцовщицы соблазнительно зажигали прямо на перилах зала НБУ. Видео
Во время корпоратива Национального банка Украины, который прошел в субботу, на перилах главного операционного зала центрабанка выступали танцовщицы.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале в понедельник, 23 декабря.
Ранее сообщалось, что появилось видео, как бывший директор спиртзавода еле держится на ногах после корпоратива "Слуги народа".
Также мы писали, что Зеленский на корпоративе при всех пожелал замглаве бюджетного комитета Трухину "года человека, а не крысы".
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