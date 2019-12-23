Государственный Ощадбанк планирует в 2020 году существенно урезать количество отделений - с 2,4 тысяч до 1,8-2 тысяч, а также обновить оставшиеся в рамках продолжения оптимизации сети филиалов финучреждения. Об этом сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин в интервью изданию FinClub. Таким образом сокращение коснется до 600 отделений.

"У нас сейчас 2,4 тысячи отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы ", - сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин в интервью изданию FinClub.

По ее словам, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив больше 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тысячи филиалов.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка", - отметила глава Набсовета Ощадбанка.

Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

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