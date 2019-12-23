С 2012 по 2020 год в Израиль по закону о возвращении ("Хок ха-швут") прибыли около 180 тыс. репатриантов. Только 14% из них были признаны евреями. Об этом сообщили в МВД Израиля, передает портал Ynet в понедельник, 23 декабря.

Как отмечается, первые позиции в списке людей, которые получил израильское гражданство за это время, заняли россияне - лишь 4,3% репатриантов были признаны евреями в соответствии с галахическими канонами, это примерно 1 из 25 человек.

86% репатриантов числятся в официальных документах Управления регистрации населения при МВД как "не имеющие религиозной принадлежности" или как представители других религий (не иудаизма). Все они, отмечают чиновники, прибыли в Израиль как потомки евреев или члены семьи еврея.

Данные о национальной принадлежности репатриантов, приехавших в Израиль с начала 2012 года до октября 2019 года, собраны МВД по запросу негосударственной организации "Свобода вероисповедания и равенство" (עמותת חדו"ש).

Отмечается также, что за указанный период из России в Израиль переехали 52.337 человек, из них 4,3% записаны как евреи в реестре МВД. Из Украины репатриировались 37.958 человек, 8% этого числа - евреи, согласно документам министерства.

Далее следуют:

Франция – 28.676 репатриантов, 27% - евреи

США – 18.272 репатрианта, 30% из них - евреи.

Согласно Закону о возвращении, тот, кто рожден матерью-еврейкой либо прошел гиюр и принял иудаизм, имеет право на репатриацию в Израиль. В 1970 году был добавлен спорный параграф "о внуках", который предоставляет право на репатриацию еще нескольким категориям - в частности, детям и внукам еврея, подпадающим под основные положения закона. Это касается также и членов их семей.

Данные отчета МВД о новоприбывших в 2012-2019 гг. обобщены на основании критериев, предусмотренных Законом о возвращении. Сторонники принятия так называемого параграфа "о внуках" аргументируют свою позицию тем, что эти люди уже включены в еврейскую этническую общность. Их преследовали в странах исхода именно за принадлежность к еврейскому народу, несмотря на то что, по канонам иудаизма, они не считаются евреями. И это предоставляет им место в национальном доме еврейского народа.

По словам противников такого подхода, прием репатриантов этих категорий может привести к засилью нееевреев в стране и увеличению числа смешанных браков в будущем.

По мнению религиозных кругов, те самые "не имеющие религиозной принадлежности" (חסרי דת), в особенности второе поколение, ставшие равными среди равных в израильском обществе, связывают свою жизнь с партнерами-евреями. А там - один шаг до "ассимиляции".

Специалисты по демографии отмечают, что в Израиле проживают порядка 350.000 репатриантов-неевреев, прибывших на основании "параграфа о внуках", то есть о потомках и членах семьи евреев. И это количество будет увеличиваться в силу естественного прироста населения и продолжения репатриации.

Одна из самых серьезных проблем, порожденных сложившейся ситуацией, - невозможность заключения брака в Израиле для смешанных пар, поскольку это находится в введении религиозных структур. Таким образом немалое число граждан лишается базисного права в своей стране.

Лишь в отдельных случаях, когда оба партнера относятся к категории "не имеющих религиозной принадлежности" (חסרי דת), есть возможность заключить брак и зарегистрировать его юридически. Это гарантирует Закон о брачных союзах (חוק ברית הזוגיות), принятый в сокращенном виде в 2010 году.

При этом все равно требуется подтверждение раввината и постановление о том, что новобрачные - неевреи по Галахе.

Ранее сообщалось, что в 2018 году из Украины в Израиль уехали 6,5 тысяч репатриантов.

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