В Венеции 23 декабря уровень воды поднялся на 144 см выше нормы. В следующие дни и на католическое Рождество, уровень воды также прогнозируют выше нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам. В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см. Во вторник, 24 декабря, вода поднимется до отметки в 135 см. 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды также будет выше нормы - максимум составит 115 см.

В отелях сообщают, что в результате наводнения туристы отменили до пятидесяти процентов бронирований. Люди не понимают специфики наводнения в городе. Некоторые СМИ сообщают, что треть территории Венеции находится под водой. Также известно про одного погибшего и одного потерявшегося без вести.

Фото: iulia.mihaylova/Instagram

Фото: hipsterzlatan/Instagram

Фото: masciagrincenko/Instagram

Напомним, предыдущее крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. "Страна" сообщала, как выглядел город во время самого сильного наводнения за последние 50 лет.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.