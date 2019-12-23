При подавлении бунта в Кропивницком СИЗО №14 сотрудники группы быстрого реагирования превысили полномочия. Они использовали скотч, чтобы зафиксировать заключенных людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Как сообщается, специальные мероприятия и травматическое оружие были применены к 25 заключенным, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Заключенным была оказана медицинская помощь. Впоследствии в СИЗО нашли умершего заключенного, который отравился неизвестным веществом.

После этого были уволены заведующая медчастью Александра Степанова и заместитель по оперативной работе Радион Друмов. Планируется также увольнение заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению Валерия Артеменко.

Фото: Facebook/Людмила Денисова

Также в СИЗО проводят осмотры камер и общаются с заключенными, чтобы узнать о причинах и обстоятельства бунта, а также об условиях содержания и обращении с заключенными.

Скриншот: Facebook/Людмила Денисова

Как сообщалось, в СИЗО Кропивницкого 16 декабря случился бунт. Один из заключенных напал на женщину -психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и устроили бунт.