23 декабря в России открыли железнодорожную ветку Крымского моста, который строился с 2016 года. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился сегодня. После 33 часов в пути он прибудет в Крым.

Как считают в России, пассажирские перевозки увеличат поток туристов на полуостров, куда люди начнут активно ехать не только к следующему лету, но и на предстоящие новогодние праздники.

Собрали информацию о том, как открывали железнодорожный мост в аннексированный Крым.

Как Путин открыл движение по мосту

В Управлении федеральных автомобильных дорог заявили, что мост - это подарок и теперь, в канун новогоднего праздника, можно планировать путешествие и на Новый год, и на следующий год.

На открытие ж/д ветки приехал российский президент Владимир Путин, который торжественно открывал и автомобильную часть моста в прошлом году. Сначала в режиме телемоста он принял участие в церемонии отправления поезда из Петербурга в Севастополь. Поезд отправился с Московского вокзала сегодня, в место назначения он прибудет 25 декабря. Сообщалось, что пассажирами первого поезда станут более 600 человек.

На церемонии запуска движения Путин заявил, что в следующем году по мосту проедут порядка 14 млн человек, а также будет провезено около 13 млн тонн грузов.

На рельсовом автобусе российский президент проехал из Керчи в Тамань. На вокзале в Керчи к нему присоединились глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин и глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

В пути российский президент зашел в кабину машиниста, где провел часть пути в компании министра транспорта Евгения Дитриха. Потом перешел в вагон, где ехали рабочие-мостовики, и кратко побеседовал с ними.

Скриншот из видео

Во время общения со строителями моста в вагоне-рестране Путин вспомнил о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга. Отрывок разговора был слышен на трансляции Ruptly.

- Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: "Ты что, выпил, что ли?" Он говорит: "Нет", - рассказал Путин рабочим.

Ротенберг является основателем и экс-владельцем компании "Стройгазмонтаж", которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста. В детстве в Ленинграде он занимался дзюдо в одной группе с Владимиром Путиным.

Позже представитель Ротенберга объяснил РБК слова президента. "Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно. Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста", - сообщил представитель бизнесмена.

Поезд шел со скоростью чуть более 90 километров в час. После поездки Путин прокомментировал дорогу так: "Значительно мягче идет, чем автомобили".

Еще одним видео в связи с открытием ж/д-ветки моста, которое заинтересовало пользователей сети, стал ролик с котом Мостиком, который прошелся по рельсам. "Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию. В прошлом году кот-контролер первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин", сообщили в инфоцентре "Крымский мост". там добавили, что кот останется на своем месте еще несколько месяцев, "чтобы проконтролировать движение по мосту".

Мостик прибился к строителям в 2015 году, в самом начале работ, и стал талисманом моста. Его изображение есть даже на опоре. Также от имени животного ведутся аккаунты в соцсетях.

Что известно про Крымский мост

Железнодорожный мост в Крым строили 47 месяцев. Крымский мост имеет протяженность 19 км и является самым длинным в России. С 16 мая 2018 года по нему открыто движение легковых автомобилей и автобусов, а с октября - проезд грузовиков. В июне 2020 года по нему пойдут грузовые поезда.

Достройка продолжалась и в текущем году. Весной, к началу апреля собрали железнодорожные пролеты. А нынешним летом уложили все рельсы. После этого шла настройка систем движения по мосту: сигнализации, блокировки, автоматического контроля движения. Автоматику настраивали до конца ноября, а 18 декабря строительство закончили официально.

Продажу билетов на поезда через Крымский мост открыли еще 8 ноября. Плацкартный билет стоит 3000 рублей (1115 грн), а купейный – 4400 (1640 грн). СВ обойдется почти в 13000 рублей (4800 грн).

По пути следования поезд делает короткую остановку во Владиславовке, которая в 20 минутах езды от Феодосии. Далее поезд следует на Джанкой, аоттуда едет в Симферополь или Севастополь, в зависимости от маршрута. То есть крымская часть пути будет частично проходить по старой жд-магистрали, которая идет со стороны Украины.

Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, начало железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.

"Страна" подробно рассказывала о том, как в Крым будут ездить российские поезда, в материале "Огибая Украину".