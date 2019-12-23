Видеоконференция контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в понедельник, 23 декабря, в 13:15 по Киеву. Об этом сообщает "МИД ДНР".

Стороны намерены обсудить согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

Напомним, 18 декабря в Минске переговорщики не смогли договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммита в Париже. Это произошло из-за того, что украинская сторона предложила формулу "всех осужденных на всех осужденных", вместо прописанной в парижском коммюнике Нормандского формата формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осужденных).

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы назвали освобождение пленных моряков событием года, выборы президента - на втором месте.