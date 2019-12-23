Сегодня свою первую пресс-конференцию дал Антон Дробович - новый глава Института национальной памяти

Он сменил на своем посту скандального Владимира Вятровича - отца декоммунизации в том ее неоднозначном виде, который мы наблюдали в последние годы. 

За время своей каденции Вятрович успел испортить отношения с Польшей из-за Бандеры и Шухевича, а у миллионов украинцев - вызвать аллергию на политику в сфере исторической памяти. Что не в последнюю очередь предопределило поражение на выборах Петра Порошенко, который проводил всю эту политику в жизнь. 

Дробович же сразу после своего назначения заявил о смене подходов. Правда, не стратегических, а тактических. 

О чем именно идет речь стало более понятно после первого выступления нового чиновника. "Страна" приводит его основные заявления и анализирует их.

Опровергнуть Путина

Во вступительном слове Антон Дробович назвал главные приоритеты своей работы. Это, прежде всего, продолжение декоммунизации по трем направлениям

  1. Переименования
  2. Открытие архивов 
  3. Работа со школами и вузами на предмет методичек, видеороликов, инфографик.

По большому счету, ничего нового и сенсационного. 

Второй приоритет - работа на международной арене по признаню Голодомора геноцидом украинцев. И третий - "противодействие российской гибридной агрессии". 

Это, по мнению Дробовича, "борьба с дезинформацией, мифами, которые нам пытаются сюда щедро поставлять наши противники". Чиновник привел в пример слова Путина, сказанные им на пресс-конференции о том, что земли Причерноморья в Украину никогда не входили и вошли только при коммунистах. 

Бороться с этим будут, помогая изданию книг вроде "250 лет российских мифов" Сергея Громенко - именно это сочинение привел в пример Антон Дробович, оглянувшись на сидевшего рядом гуманитарного министра Владимира Бородянского. 

Также Дробович заявил, что будут и дальше трудиться над мемориалом Небесной сотне и музеем Революции достоинства. 

То есть будет продолжена работа по всем предыдущим направлениям. Которые так или иначе связаны с антироссийской и антисоветской повесткой, не рассматривая других аспектов истории Украины в принципе. И в этом плане, как видим, ничего не меняется. 

Правда, из уст чиновника прозвучали намеки, что будет меньше обязаловки. "Мы будем работать над усилением культуры диалога. Чтобы отходила в прошлое эта советская практика, когда общественные коммуникации это какие-то лозунги и монолог", - сказал Дробович. 

"Это касается всех историй, начиная от культурной реинтеграции Донбасса и заканчивая сложными темами истории Украины", - заявил глава Института. 

Но как это будет на самом деле - конечно, покажет лишь время. При этом по другим заявлениям Дробовича видно, что националистический апломб его предшественника у нового главы УИНП пока отсутствует. Что, впрочем, не смущает коллектив УИНП: по словам нового директора, он не получил ни одного заявления на увольнение, а коллектив - профессионалы. 

Антисемиты и "Галичина"

После вступления начались ответы на вопросы. Журналист газеты "Шабат шалом" спросил, почему на Крещатике продается антисемитская литература, кто ее "крышует" и нормально ли это - прославлять дивизию СС "Галичина". 

Бородянский вмешался, зачем-то назвал вопрос "провокацией", потом предложил журналисту завить в полицию, но в итоге пообещал проверить ситуацию сам. И опроверг, что в Украине крышуются антисемитов. 

Что же до "Галичины", то здесь ответил Дробович, показав отход от риторики Вятровича. Он не стал говорить о заслугах "Галичины", но заявил, что демонстрация символики СС согласия в общество не добавит, да и европейским нормам не соответствует "абсолютно". 

"Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС... Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам", - заявил Дробович.

Жуков и Ватутин

Отвечая на вопросы журналистов, Антон Дробович высказался и по двум советским генералам времен Великой отечественной войны - Георгию Жукову и Николаю Ватутину.

Вокруг Жукова идет скандал в Харькове - город требует вернуть его имя одному из проспектов, но у Вятровича настаивали, что генерал подпадает по декоммунизацию. 

С этой позицией согласен и новый глава Института. Он сказал, что "генарал Григоренко - прекрасный герой". Но уточнил, что это право местных властей - принимать итоговое решение. "Если нужен диалог, встреча, экспертное обсуждение - это надо делать". 

Что же до Ватутина, то здесь Дробович более-менее твердо заявил, что декоммунизировать освободителя Киева намерений нет. Поскольку находящийся у Верховной Рады памятник - это могила генерала, и прежде нужно решить вопрос с родственниками Ватутина. 

Правда, озвучивая эту информацию директор сослался не на свое мнение, а на экспертов УИНП, перед которыми он "сразу поставил этот вопрос". В целом ответ звучал так - очень хочется снести Ватутина, но пока нельзя. 

Похожим образом Дробович ответил о Родине-матери. Он заявил, что советский герб на ее щите демонтировать нужно, но это очень дорого. 

"В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант", - заявил Антон Дробович.

Бандера и Шухевич

На вопрос о том, будет ли дальше продолжаться прославление лидеров ОУН и УПА, Дробович ответил достаточно неожиданно - с точки зрения "парадигмы Вятровича". 

"Личности Бандеры и Шухевича по-прежнему вызывают полярные мнения. Как на это должен реагировать институт нацпамяти? Проводить диалог с гражданами. Центральные органы власти не должны заниматься рассказыванием стране, кто у нас герой. Это граждане Украины определят", - сказал глава Института. 

По его словам, УИНП "может рассказать, почему для одной группы граждан эти люди (Бандера и Шухевич - Ред.) ценные". "Эти личности - конкретный элемент истории (по становлению государства Украина)", - добавил Дробович. 

То есть впервые на уровне украинской власти заявлено, что националисты 30-х и 40-х годов - герои далеко не для всей Украины. 

Впрочем, потом он весьма оригинально объяснил ценность лидеров ОУН и УПА. 

"Когда большинство населения сидело спокойно на советских кухнях и не хотело ничего делать против Советского Союза, а в это время в тюрьмах и подвалах расстреливали людей за вольнодумство, эти люди поднялись с оружием", - сказал Дробович, имея в виду Бандеру и Шухевича. 

Не совсем понятно, на каких кухнях сидели советские люди во время Великой отечественной войны, когда УПА начало воевать против СССР (это произошло в 1944 году после освобождения Западной Украины) - почти все мужское население страны ушло в армию. 

Правда, директор Института признал - да, многие националисты тех времен пошли служить к нацистам. 

"Кто-то вступил в союз с нацистами. Кто-то не вступил в союз с нацистами, а просто сам по себе боролся против одного и другого тоталитарного режима. Это история, которую нужно знать. Люди сами сделают оценку", - заключил он. 

В общем, новый директор Института национальной памяти пытается освоить новую, более "примирительную" риторику при неизменности стратегического курса и, по крайней мере на словах, готов переводить конфликты в диалог. 

Другой вопрос - к чему это приведет на практике. Особенно в условиях того, что радикально политика по нацпамяти меняться не будет, а в Институте продолжит работать весь старый состав сотрудников. 

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