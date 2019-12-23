Сегодня свою первую пресс-конференцию дал Антон Дробович - новый глава Института национальной памяти.

Он сменил на своем посту скандального Владимира Вятровича - отца декоммунизации в том ее неоднозначном виде, который мы наблюдали в последние годы.

За время своей каденции Вятрович успел испортить отношения с Польшей из-за Бандеры и Шухевича, а у миллионов украинцев - вызвать аллергию на политику в сфере исторической памяти. Что не в последнюю очередь предопределило поражение на выборах Петра Порошенко, который проводил всю эту политику в жизнь.

Дробович же сразу после своего назначения заявил о смене подходов. Правда, не стратегических, а тактических.

О чем именно идет речь стало более понятно после первого выступления нового чиновника. "Страна" приводит его основные заявления и анализирует их.

Опровергнуть Путина

Во вступительном слове Антон Дробович назвал главные приоритеты своей работы. Это, прежде всего, продолжение декоммунизации по трем направлениям.

Переименования Открытие архивов Работа со школами и вузами на предмет методичек, видеороликов, инфографик.

По большому счету, ничего нового и сенсационного.

Второй приоритет - работа на международной арене по признаню Голодомора геноцидом украинцев. И третий - "противодействие российской гибридной агрессии".

Это, по мнению Дробовича, "борьба с дезинформацией, мифами, которые нам пытаются сюда щедро поставлять наши противники". Чиновник привел в пример слова Путина, сказанные им на пресс-конференции о том, что земли Причерноморья в Украину никогда не входили и вошли только при коммунистах.

Бороться с этим будут, помогая изданию книг вроде "250 лет российских мифов" Сергея Громенко - именно это сочинение привел в пример Антон Дробович, оглянувшись на сидевшего рядом гуманитарного министра Владимира Бородянского.

Также Дробович заявил, что будут и дальше трудиться над мемориалом Небесной сотне и музеем Революции достоинства.

То есть будет продолжена работа по всем предыдущим направлениям. Которые так или иначе связаны с антироссийской и антисоветской повесткой, не рассматривая других аспектов истории Украины в принципе. И в этом плане, как видим, ничего не меняется.

Правда, из уст чиновника прозвучали намеки, что будет меньше обязаловки. "Мы будем работать над усилением культуры диалога. Чтобы отходила в прошлое эта советская практика, когда общественные коммуникации это какие-то лозунги и монолог", - сказал Дробович.

"Это касается всех историй, начиная от культурной реинтеграции Донбасса и заканчивая сложными темами истории Украины", - заявил глава Института.

Но как это будет на самом деле - конечно, покажет лишь время. При этом по другим заявлениям Дробовича видно, что националистический апломб его предшественника у нового главы УИНП пока отсутствует. Что, впрочем, не смущает коллектив УИНП: по словам нового директора, он не получил ни одного заявления на увольнение, а коллектив - профессионалы.

Антисемиты и "Галичина"

После вступления начались ответы на вопросы. Журналист газеты "Шабат шалом" спросил, почему на Крещатике продается антисемитская литература, кто ее "крышует" и нормально ли это - прославлять дивизию СС "Галичина".

Бородянский вмешался, зачем-то назвал вопрос "провокацией", потом предложил журналисту завить в полицию, но в итоге пообещал проверить ситуацию сам. И опроверг, что в Украине крышуются антисемитов.

Что же до "Галичины", то здесь ответил Дробович, показав отход от риторики Вятровича. Он не стал говорить о заслугах "Галичины", но заявил, что демонстрация символики СС согласия в общество не добавит, да и европейским нормам не соответствует "абсолютно".

"Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС... Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам", - заявил Дробович.

Жуков и Ватутин

Отвечая на вопросы журналистов, Антон Дробович высказался и по двум советским генералам времен Великой отечественной войны - Георгию Жукову и Николаю Ватутину.

Вокруг Жукова идет скандал в Харькове - город требует вернуть его имя одному из проспектов, но у Вятровича настаивали, что генерал подпадает по декоммунизацию.

С этой позицией согласен и новый глава Института. Он сказал, что "генарал Григоренко - прекрасный герой". Но уточнил, что это право местных властей - принимать итоговое решение. "Если нужен диалог, встреча, экспертное обсуждение - это надо делать".

Что же до Ватутина, то здесь Дробович более-менее твердо заявил, что декоммунизировать освободителя Киева намерений нет. Поскольку находящийся у Верховной Рады памятник - это могила генерала, и прежде нужно решить вопрос с родственниками Ватутина.

Правда, озвучивая эту информацию директор сослался не на свое мнение, а на экспертов УИНП, перед которыми он "сразу поставил этот вопрос". В целом ответ звучал так - очень хочется снести Ватутина, но пока нельзя.

Похожим образом Дробович ответил о Родине-матери. Он заявил, что советский герб на ее щите демонтировать нужно, но это очень дорого.

"В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант", - заявил Антон Дробович.

Бандера и Шухевич

На вопрос о том, будет ли дальше продолжаться прославление лидеров ОУН и УПА, Дробович ответил достаточно неожиданно - с точки зрения "парадигмы Вятровича".

"Личности Бандеры и Шухевича по-прежнему вызывают полярные мнения. Как на это должен реагировать институт нацпамяти? Проводить диалог с гражданами. Центральные органы власти не должны заниматься рассказыванием стране, кто у нас герой. Это граждане Украины определят", - сказал глава Института.

По его словам, УИНП "может рассказать, почему для одной группы граждан эти люди (Бандера и Шухевич - Ред.) ценные". "Эти личности - конкретный элемент истории (по становлению государства Украина)", - добавил Дробович.

То есть впервые на уровне украинской власти заявлено, что националисты 30-х и 40-х годов - герои далеко не для всей Украины.

Впрочем, потом он весьма оригинально объяснил ценность лидеров ОУН и УПА.

"Когда большинство населения сидело спокойно на советских кухнях и не хотело ничего делать против Советского Союза, а в это время в тюрьмах и подвалах расстреливали людей за вольнодумство, эти люди поднялись с оружием", - сказал Дробович, имея в виду Бандеру и Шухевича.

Не совсем понятно, на каких кухнях сидели советские люди во время Великой отечественной войны, когда УПА начало воевать против СССР (это произошло в 1944 году после освобождения Западной Украины) - почти все мужское население страны ушло в армию.

Правда, директор Института признал - да, многие националисты тех времен пошли служить к нацистам.

"Кто-то вступил в союз с нацистами. Кто-то не вступил в союз с нацистами, а просто сам по себе боролся против одного и другого тоталитарного режима. Это история, которую нужно знать. Люди сами сделают оценку", - заключил он.

В общем, новый директор Института национальной памяти пытается освоить новую, более "примирительную" риторику при неизменности стратегического курса и, по крайней мере на словах, готов переводить конфликты в диалог.

Другой вопрос - к чему это приведет на практике. Особенно в условиях того, что радикально политика по нацпамяти меняться не будет, а в Институте продолжит работать весь старый состав сотрудников.