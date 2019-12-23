В Красноярске ветеринары одной из клиник спасли жизнь таракану. Самке таракана вида Archimandrita tessellata сделали уникальную операцию по удалению оотеки (кокон для хранения и созревания яиц, - Ред.). Сами специалисты шутят, что практически подковали блоху. Об этом пишут в социальных сетях местной ветеринарной клиник "Лимпопо".

Уточняется, что самке таракана удалили кокон, который после родов не мог вправится несколько дней. Это могло погубить тараканиху, поскольку был риск инфицирования. Осложнение у насекомого возникло после родов из-за того, что что в оотеке осталось недоразвившееся потомство.

Пациентке запаяли внутрь обезболивающие, подвели газовый наркоз и применили местное обезболивание при рассечении кокона.

Фото: trk7.ru

По словам специалистов, что тараканы Archimandrita tesselata – это вид крупных южноамериканских тараканов. Иногда их называют Гигантскими лесными тараканами. Длина взрослой особи - 75—85 мм, иногда крупные самки достигают и 100 мм.

Ранее "Страна" писала о том, что в США создали робота-разведчика, вдохновившись тараканами.

Также мы сообщали, что в океане возле острова Ява поймали подводного таракана размером с собаку.