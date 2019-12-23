В Украине 48% опрошенных респондентов назвали освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных событием 2019 года. Таковы данные социологической службы "Рейтинг".

Чуть меньше респондентов, а именно 44% опрошенных, назвали событием года выборы президента. 21% респондентов считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

15% называют событием года выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года, 11% - укрепление курса гривны.

Опрос проводился 13-17 декабря, было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Также напомним, что украинцы назвали имя главного политика уходящего года.

Ранее стало известно, что почти 74% россиян верят в улучшение отношений с Украиной.

Напомним, что менее половины украинцев довольны своей работой и доходами.