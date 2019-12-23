Российский президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань.

Как сообщатся, таким образом Путин фактически запустил движение данной железнодорожной ветки. Вместе с Путиным едут рабочие-мостовики, с которым президент проведет короткую беседу.

Также Путин оценил железнодорожное движение после поездки. "Значительно мягче идет, чем автомобили", — сказал глава государства.

Напомним, Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение аннексированного Крыма с другими регионами России.

Видео: Facebook/Сергей Аксенов

Ранее сообщалось, что Крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы.

Также мы подробно писали о том, как в Крым сегодня поедут российские поезда в материале "Огибая Украину".