Находящийся у Верховной Рады памятник генералу Николаю Ватутину, который освобождал Киев в годы Второй мировой войны, декоммунизировать нельзя. Это его могила, и прежде нужно решить вопрос с родственниками Ватутина. Поэтому в списках на декоммунизацию генерала нет.

Об этом заявил новый глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович на своей первой пресс-конференции, которая прошла в Киеве 23 декабря.

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"Ватутин - этой фамилии нет в списках на декоммунизацию в силу разных обстоятельств. Не знаю, я изучаю этот вопрос - почему и как. Во-вторых, даже если бы он и был в этих списках на декоммунизацию, существует отдельное исключение относительно могил. Это не просто памятник Ватутину, это могила его. И в таких случаях процедура совсем другая. Не может быть демонтирован памятник, и так далее. Мы изучаем вопрос и возможную заинтересованность родственников, но прямо сейчас закон не продусматривает никаких действий в этом направлении", - сказал чиновник.

На вопрос, есть ли у Ватутина родственники в Украине, Дробович ответил: "Нет, в Украине нет, но есть родственники. Но это отдельная история. Всему свое время".

Так же глава УИНП рассказал, что публичная демонстрация символики дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

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