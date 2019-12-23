Во Львове за одну ночь неизвестные разгромили сразу четыре остановки общественного транспорта. Об сообщает ТСН в понедельник.

Отмечается, что за прошедшую неделю уже произошло девять подобных инцидентов. Все разбитые остановки находятся недалеко друг от друга. При этом все пострадавшие комплексы были построены в этом году.

Стоимость каждой остановки составляет около 40 тысяч гривен. В городском совете уже написали заявление в полицию. Также ищут свидетелей, которые могут помочь найти вандалов.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты разгромили вагон электрички на Киев. По данным Укрзализныци, убытки составляют около 40 тысяч гривен

Также мы писали, что в Харькове вандалы разрушили памятник писателю Максиму Горькому.