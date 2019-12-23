В пятницу, 20 декабря, Барбара Кузьменко, 22-летняя дочь лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, погибшего четыре года назад в автомобильной аварии, вышла замуж за своего парня Виктора. Фото молодоженов опубликованы на странице "Светской жизни" в Instagram.

В одном из интервью музыкант Андрей Кузьменко шутил, что будет выдавать дочь замуж с оружием и будет очень строгим тестем. К сожалению, он не дожил до свадьбы Барбары.

Судя по всему, молодые познакомились в университете, ведь оба - будущие врачи.

На свадьбе также присутствовал музыкант DziDzio - друг семьи. Напомним, в 2011 году Андрей Кузьменко радовался, что его тогда еще 14-летняя дочь ненавидела музыку и увлекалась самолетами и аэропортами.

Виктор и Барбара. Фото: Instagram/svitsketv

Напомним, основатель и фронтмен группы "Скрябин" погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области в возрасте 46 лет. Внедорожник Кузьмы столкнулся с молоковозом и вылетел на встречную полосу.

Как сообщала "Страна", в селе под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину. Памятник сделан в виде лавочки, на которой в раскованной позе сидит музыкант, закинув ногу на ногу и положив руку на спинку. Любой фанат Скрябина может сесть рядом и сфотографироваться с кумиром.

В начале весны памятник погибшему певцу появился также в Святопетровском.