По меньшей мере девять человек погибли на юго-западе Европы в результате обрушения в минувшие выходные сразу двух бурь - "Фабьен" и "Эльзы", которые принесли проливные дожди, мощные порывы ветра (до 140 км/ч). Об этом пишут европейские СМИ.

Уточняется, что два человека погибли в Португалии, еще семь - в Испании. Стихия затронула также Францию, но информации о погибших там пока нет. Во французском департаменте Дордонь буря повалила деревья и спровоцировала ДТП. Пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Также во Франции стихия оставила без электричества 18 тысяч домохозяйств. Наиболее сложная ситуация в регионе Новая Аквитания. На Корсике без света остаются примерно 3,5 тысячи жилых домов.

Кроме того, непогода остановила транспортное сообщение между Корсикой и остальной частью Франции. Из-за высоких волн не работает водный транспорт. Аэропорт Аяччо оказался затоплен, с субботы воздушная гавань закрыта.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются и, например, в районе города Бордо, где не ходят поезда и закрыты некоторые автомобильные дороги. В департаменте Атлантические Пиренеи повреждено более 10 домов, сорваны крыши.

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