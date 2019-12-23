Символика СС в Украине не способствует общественному диалогу в Украине, и допустима только в кино, где обличается суть нацизма или для исторических реконструкций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 23 декабря, заявил новый глава Института национальной памяти Антон Дробович.

В частности, его спросили, допустимо ли ходить по улицам украинских городов, в форме с символикой дивизии СС "Галичина", и, насколько это способствует консолидации общества.

"Если отвечать на вопрос о том, способствует ли общественному диалогу публичная демонстрация каких-то военных идентификаций СС... Конечно, не способствует. В том числе, это оскорбляет память многих людей, которые отдали жизнь за то, чтобы не оказаться под властью нацистов. Единственное, что, если речь идет об актерах, которые снимаются в кино, или реконструкторах, которые отыгрывают сцены, в том числе, чтобы показать преступления нацистов, это может быть. А так публичная демонстрация не способствует и вообще абсолютно не соответствует европейским нормам и практикам", - заявил Дробович.

Напомним, что новый глава Института нацпамяти назвал так же и три шага по декоммунизации Украины.