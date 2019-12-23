Пятеро обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Саудовской Аравии были приговорены к смертной казни. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, еще три фигуранта дела получили в общей сложности 24 года лишения свободы. Имена осужденных не были названы.

Напомним, журналиста Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По словам саудовского генпрокурора, Хашогги умер от инъекции.

По данным турецких властей, Сената США и ЦРУ, приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Однако в Эр-Рияде отрицают это, называя убийство инициативой отдельных силовиков.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия выплатила миллионные компенсации детям убитого журналиста Хашогги.

Также мы писали, что Невеста Джамаля Хашогги опубликовала книгу о его жизни и смерти.