Власти планируют продолжить декоммунизацию на трех направлениях - переименования, создание крупнейшего в Европе архива документов репрессивных органов и направление методичек в школы.

Об этом на своей первой пресс-конференции 23 декабря в Киеве заявил новый глава Института национальной памяти Антон Дробович.

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Он перечислил три основных шага. Первый, по словам Дробовича, "будет касаться изменений названий, связанных с коммунистическим режимом, в публичном пространстве". То есть власть продолжит переименования.

Второй шаг - работа с архивами.

"Огромная часть работы по декоммунизации будет касаться архивов репрессивных органов, которые тоже у нас в приоритете. На следующей год на создание архива заложено немногим больше 50 миллионов. В целом ориентировочная стоимость создания этого архива 550 миллионов. Уже выделено помещение площадью около 10 тысяч кв. метров, но потом оно будет расширено до 19 тыс. кв. метров. Это будет самый большой открытый архив репрессивных органов в Европе", - пообещал новый глава УИНП.

Третье направление - работа в сфере образования.

"Мы усилим работу с учреждениями образованиями - это университеты и школы. Мы усилим сотрудничество с Минобразования. Со своей стороны продолжим работу по созданию методичных материалов и средств наглядности - инфографика, видеоконтент, который может быть использован в школах и четко расскажет о необходимости и логике декоммунизации", - заявил Дробович.

"Страна" так же рассказывала, что Дробович ответил насчет публичной демонстрации формы СС.