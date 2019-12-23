Авторитетные политики западных страны уже давно поняли, что Крым является частью России, несмотря на множественные попытки использовать это для "сдерживания страны".

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерацию, пишут российские СМИ.

"Не понимать, что Крым — это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории, — сказал он. — Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли".

Напомним, что представители международного сообщества не признают аннексию полуострова Россией.

Ранее сообщалось, что крымский мост готов пропустить первые поезда из Питера и Москвы.

Также мы писали, что МИД Украины объявил Казахстану демарш из-за непризнания президентом аннексии Крыма.