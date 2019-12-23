Новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что демонтировать герб СССР на Родине-матери очень дорого.

"В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант", - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.

Видео: hromadske

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Вятрович раскритиковал назначение Дробовича на должность главы института Нацпамяти.

Так же мы рассказывали, что Вятровичу стало стыдно за галичан, которые решили вернуть селу коммунистическое название Андреевка.

Кроме этого, мы писали о том, что Оппоплатформа требует немедленно уволить мовного омбудсмена Татьяну Монахову.