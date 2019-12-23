Пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская опубликовала предновогодний пост о подготовке праздничного вертепа, который уже вызвал скандал.

"Думаете, это обычные дети Nein. Это Ангелочки, Пастушки, Цари, Ирод, Воины, Звездочет, Черт, Смерть, Жиды и Цыган - да, это будет совсем не политкорректный, классический украинский вертеп. От создателей #маланкафест. Рождественский вертеп в Броварах 2020. Начало. Это был тизер. Не переключайте", - подписала она фото с детьми в праздничных костюмах.

На неполиткорректный пост уже обратили внимание в соцсетях. В частности, глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил пресс-секретаря за такие слова лишить должности.

Как сообщала "Страна", в середине декабря суд оправдал консула-антисемита Марущинца с объяснением, что "слово "ж@д" не является доказательством антисемитизма".

Ранее Израиль раскритиковал возвращение в МИД дипломата-антисемита Марущинца. Напомним, помимо возвращения консула-антисемита Марушинца на работу, ему заплатили 218 000 гривен компенсации.