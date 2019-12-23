Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что будут рассекречены имена семерых разведчиков-нелегалов, пишет РИА Новости.

"Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников "особого резерва", - сказал он.

По словам Нарышкина, не все эти люди живы в данный момент. Как он отметил, станет известно о жизни и работе этих разведчиков.

Напомним, в следующем году российская Служба внешней разведки будет отмечать свое столетие.

Ранее сообщалось, что умерла советская разведчица, чья работа никогда не будет рассекречена.

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