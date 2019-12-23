В Донецкой области, на блокпосту Святогорск-Букино, застрелился военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 22 декабря. Военнослужащий ВСУ 1997 года рождения совершил самоубийство, выстрелив в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер. Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.

Напомним, случаи самоубийства военных происходят нередко. Так, в Бердянске молодой военный пришел на кладбище и покончил с собой.

Также стало известно, как в Харьковской области застрелился юный солдат из Днепропетровска.

При этом СБУ засекретила данные суицидов среди военных на Донбассе. В Украине еще в 2017 году создали реестр воинов АТО, которые покончили с собой, а в апреле 2018 года экс-председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков рассказал, что суициды совершили более тысячи участников АТО.