Сразу шесть шахт "Львовугля" отключили от электричества из-за чего началось затопление подземных выработок. Об этом рассказал председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"В ночь с 22 на 23 декабря отключена электроэнергия на всех шести шахтах ГП "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление", - написал Волынец.

Как он отметил, отключение шахт случилось из-за невыполненных требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить наперед 22 млн грн за электроэнергию за период с декабря 2019 - январь 2020 года.

По его словам, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, а накопившиеся перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО "Центрэнерго" задолжало горнякам "Львовуголь" 92 млн грн, "не оплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре".

"Со своей стороны НПГУ обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию", - добавил Волынец.

Скриншот: Facebook/Михайло Волинець

Как сообщалось, в долги шахтерам в Украины по состоянию на сентябрь составили около 900 млн грн. 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности из заработной платы шахтерам.

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