Сегодня в Крыму откроют железнодорожную часть Керченского или Крымского моста. Автомобильная ветка работает уже с прошлого года.

Этот проект стал возможным из-за украинской блокады полуострова. Киев оставил только частное автосообщение с Крымом, запретив туда как пассажирские поезда, так и товарные. Да и вообще любые грузоперевозки.

Запуск товарного жд-сообщения, который произойдет летом, закроет для России и крымчан эти вопросы. Сегодня же на полустров пустят пассажирские поезда из РФ.

Открывать движение будет, как и в прошлом году, Владимир Путин. Накануне этого события "Страна" вспоминает, что известно о постройке моста.

Как строили жд-ветку

Железнодорожный мост в Крым строили 47 месяцев.

Строительство ускорилось после запуска автомобильной ветки. В июне 2018 года поставили сваи фунтамента, а в июле уже начали укладывать рельсы. И осенью закончили с формированием опор.

Достройка продолжалась и в текущем году. Весной, к началу апреля собрали железнодорожные пролеты. А нынешним летом уложили все рельсы.

Дальше дело было за настройкой систем движения по мосту: сигнализации, блокировки, автоматического контроля движения. Автоматику настраивали до конца ноября, а 18 декабря строительство закончили уже официально, подписав акт приемки.

При этом откроется еще не весь железнодорожный мост. Пока пустят лишь пассажирские поезда. Грузовые пойдут, как предполагается, летом 2020 года. Официально заявляется, что связано это с античной усадьбой в районе Керчи, которая стоит на пути товарной ветки.

Тем не менее, пассажирские перевозки, считают в РФ, увеличат поток туристов на полуостров, куда люди начнут активно ехать не только к следующему лету, но и на предстоящие новогодние праздники.

Как будут возить туристов в Крым

Поезд из Москвы в Симферополь будет идти 33 часа, а из Питера в Севастополь – почти двое суток (43,5 часа). Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажу билетов еще 8 ноября.

Как уже рассказывала "Страна", цены на билеты довольно высокие и сопоставимы с авиаперелетом. Тем не менее, все они в основном уже проданы (как уже говорилось – в силу новогоднего сезона).

Плацкартный билет стоит 3000 рублей (1115 грн), а купейный – 4400 (1640 грн). СВ обойдется почти в 13000 рублей (4800 грн).

Плацкарт

Кстати, за почти те же 12 тысяч рублей можно слетать туда-назад в Симферополь на самолете. Единственное, что поезд позволит высадиться немного ближе к морю, в частности, восточному побережью Крыма. Он делает короткую остановку во Владиславовке, которая в 20 минутах езды от Феодосии.

Купе

СВ

Далее поезд следует на Джанкой – как один из главных транспортных узлов полуострова. И оттуда едет в Симферополь (или Севастополь). То есть крымская часть пути будет частично проходить по старой жд-магистрали, которая идет со стороны Украины.

Маршрут следования поездов и России в Симферополь и Севастополь

Автомобильная часть Крымского моста

Автомобильный мост через Керченский пролив открыли в 2018 году. Это часть трассы, соединяющей Керчь и Новороссийск.

Это четырехполосная скоростная дорога, которая может пропускать до 40 тысяч машин в сутки. Расчетная скорость движения по мосту - 120 км/ч, фактическая максимальная разрешенная - 90 км/ч.

Крымский мост на карте. Фото: ТАСС

Сначала собирались открыть сразу обе ветки моста. Это должно было произойти в 2018 году. Но старт железнодорожному сообщению перенесли на год, поскольку работы по нему более сложные.

Первую сваю вбили в 2016 году, все опоры установили в 2017-м, а в апреле 2018-го на автомобильном мосту завершили укладку асфальта. Церемония официального открытия состоялась 15 мая 2018 года. На ней присутствовал Путин.

После открытия не обошлось без происшествий. В октябре 2018 года в опору моста врезался плавучий кран, который сорвало с якоря во время шторма. В результате было повреждено бетонное ограждение уже действующего моста. Его восстановили через сутки, на это время ограничили движение по левой полосе.

За год по автомобильной части Крымского поста проехало 5 млн автомобилей, включая грузовики и пассажирские автобусы.

Он считается стратегическим объектом первой категории. Мост защищает собственная ПВО.

Общая смета Керченского моста составила 227,92 миллиарда рублей. Планируется, что мост окупится к 2035 году.

До появления моста и с начала аннексии Крымский полуостров был связан с материковой частью России паромной переправой, на которой нередко возникали очереди из автомобилей, особенно во время штормов, когда паром закрывали. Время ожидания погрузки могло достигать нескольких часов (иногда до суток), в то время, как сама переправа занимала 25 минут.

Открытие в мае 2018 года автодорожной части Крымского моста резко уменьшило поток транспорта через переправу. Теперь паромом в основном пользуются большегрузы (на Крымском мосту ограничение до 3,5 тонн - Ред.) и пассажиры без автомобилей.