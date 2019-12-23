В середине декабря 47% опрошенных украинцев назвали действующего президента Владимира Зеленского политиком года в Украине. Результаты соцопроса на эту тему показала группа Рейтинг.

За Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко проголосовали по 8-10% опрошенных, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Святослав Вакарчук и Владимир Гройсман набрали по 5-7%.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича политиком №1 чаще называли жители юга и востока страны. Предпочтения за Юлию Тимошенко - у жителей центра и запада, за Петра Порошенко голосовал запад.

Интересно, что среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Владимира Зеленского. Зато среди сторонников партии "Голос" глава государства получил лучший результат, чем Вакарчук.

Событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в "Нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Евро-2020. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Результаты опроса о главном политике 2019 года. Фото: ratinggroup.ua

Как сообщала "Страна", главу комитета Рады по вопросам науки Бабака назвали плагиатором года.

Также стало известно, что почти 74% россиян верят в улучшение отношений с Украиной.

Напомним, треть украинцев хотят уехать на заработки за границу.