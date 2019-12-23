Глава "ДНР" Денис Пушилин распорядился приостановить действие режима комендантского часа на территории "республики" с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года.

Об этом пишут в местных СМИ.

В распоряжении Пушилина о временном приостановлении режима комендантского часа говорится о том, что на время отмены комендантского часа патрулирование городов "республики" будет усилено.

Напомним, комендантский режим на территории Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия. А недавно некоторые "депутаты Народного совета" заявили, что скоро комендантский час отменят в тестовом режиме. И, если все пройдет хорошо - то и в постоянном.

Интересно, что комендантский час в "ДНР" уже существенно ослабляли. Однако после убийства в прошлом году Александра Захарченко его вернули в прежний режим.

Ранее сообщалось, что Киев и Донецк в Минске не договорились по обмену пленными. В "ДНР" обвиняют Украину в затягивании процесса.

Также мы писали, что в "ЛНР" вслед за "ДНР" решили объявить своей всю Луганскую область.