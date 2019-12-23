Гендиректором компании "Nord Stream-2 AG", оператора газопровода "Северный поток-2" является 64-летний Маттиас Варниг, бывший агентом восточногерманской тайной полиции Штази с 1974 года. Об этом сообщает Der Standart.

Варнинг поставлял информацию о западногерманских компаниях в Берлин, скрываясь под кодовым именем "Артур" из Дюссельдорфской торговой миссии ГДР.

Варниг родом из Альттеберна в Бранденбурге, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в ГДР. С 1981 по 1990 год он занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и кабинете министров, говорится на сайте Nord Stream-2.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения. Два экс-агента стали друзьями. Варниг также помогал Путину частным образом, сообщает Die Welt. Когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году, операция была осуществлена ​​за счет Дрезднер Банка в Германии.

Начиная с 2006 года Варниг возглавил "Северный поток", который построил первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательных советов оператора трубопровода "Транснефть", государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта "Роснефти", а также является членом совета директоров "Gazprom Schweiz AG".

В 2012 году Путин наградил его орденом Почета. У Варнига также есть квартира в Москве. Он постоянно живет со своей второй женой в Баден-Вюртемберге.

Маттиас Варнинг. Фото: kingisepp.ru

Ранее "Страна" публиковала полный список совета директоров "Северного потока-2". В числе прочих куратором стал председатель экс-канцлера Германии Герхард Шредер, который ранее отпраздновал свадьбу.