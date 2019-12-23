На украино-польской границе наблюдаются большие автомобильные очереди, о которых вчера сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов. Ситуацию фиксируют уже не первый день., по состоянию на 23 декабря в пробке стоят не менее 1 500 авто.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец". "Если брать "Ягодин", то там на данный момент, по информации польской стороны, около 800 легковых транспортных средств, "Краковец" - около 500, "Шегини" - 300", - сказал Андрей Демченко, как сообщает "112 Украина".

Демченко утверждает, что за сутки на пункте пропуска за сутки оформляют около 3,5 тыс. транспортных средств.

В Гостаможслужбе отмечают, что "добавляет специфики" процедура оформления машин, которые принадлежат проживающим за границей украинцам. "Они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста... В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - пообещал глава Гостаможслужбы.

Фото: Facebook/Максим Нефедов

Как сообщала "Страна", заробитчане ежемесячно переводят в Украину более 1,1 миллиарда долларов.

При этом польский Нацбанк насчитал в стране 900 тысяч украинских заробитчан.