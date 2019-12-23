В воскресенье, 22 декабря, в Сквире Киевской области полицейский пытался покончить с собой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Лейтенант полиции 1988 года рождения находился на суточном дежурстве. Около 22:00 он зашел в служебный кабинет, где выстрелил себе в голову из табельного оружия. Коллеги услышали выстрел и мгновенно вызвали скорую. Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы.

Начато досудебное расследование. Обстоятельства и мотивы происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве 6 декабря около 5 часов утра женщина с ножом хотела совершить суицид, однако ее успели спасти полицейские.

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