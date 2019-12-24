Гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 24 декабря. Сегодня двадцать восьмой день лунного цикла. Это энергичный и деятельный день, в который хорошо решать текущие дела и начинать новые в любых сферах жизни. Но взваливать на себя непосильную ношу не нужно, это грозит перенапряжением.

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Овен (20.03 - 21.04)

Ваш успех сегодня будет связан с другими людьми. Вы сможете привлечь их к своих задачам и планам. Обаяние и коммуникабельность помогут завязать полезные знакомства сегодня. Это пригодится и на романтических встречах, ведь способны очаровать любого.

Телец (19.04 - 22.05)

Тельцам стоит быть осторожными: ваш боевой и активный настрой может привести к конфликту. Не исключено, что сегодня вы будете обостренно реагировать на происходящее и между вами и окружающими будут проскакивать искры. Постарайтесь направить энергию в мирное русло.

Близнецы (20.05 - 22.06)

У Близнецов сегодня может резко меняться настроение. Это будет вызвано и внешними событиями и внутренними переживаниями. Совет дня: попытайтесь контролировать эмоции, ведь эмоциональные качели будут мешать вам в работе и личной жизни.

Рак (21.06 - 23.07)

Раки могут потратить день на пустяки из-за обостренного желания делать из мухи слона. Многие проходящие слова и поступки покажутся значимыми и отберут часть вашей энергии. Справиться с этим состоянием поможет юмор, с которым нужно подходить и к себе, и к окружающим.

Лев (22.07 - 24.08)

Львам стоит приготовиться к повышенному вниманию окружающих. Есть шанс, что сегодня вы проявите себя с наилучшей стороны перед влиятельным человеком, что пригодится вам в будущем.

Дева (22.08 - 24.09)

Девам необходимо сдерживаться, ведь обостренное самолюбие сегодня может подталкивать к тому, чтобы разглядеть конфликт там, где его и в помине нет. Ваша способность давить на больные точки окружающих сегодня будет на высоте, вот только ничего хорошего в результате не принесет.

Весы (22.09 - 24.10)

Сегодня Весы могут почувствовать тягу к новому, неизвестному. Вас потянет к новым людям, в новые места, а вот все привычное и старое может навевать скуку. Чтобы успокоить свой исследовательский интерес, можно обойтись малым - прогуляться по новым местам или вернуться с работы по новому маршруту, попробовать новое блюдо или начать читать книгу.

Скорпион (23.10 - 23.11)

У обычно экономных Скорпионов сегодня могут быть растраты. Особенно щедрым он захочет быть к тем, кто ему дорог. Он будет не в состоянии им отказать. Ничего плохого в этом нет, если траты останутся в пределах разумного.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Стрельцы сегодня будут неотразимы. Их уверенность передастся и окружающим, которые захотят помочь. При этом обратная сторона уверенности - заносчивость - может наоборот оттолкнуть от вас, поэтому держите себя в руках и не перегибайте палку.

Козерог (21.12 - 21.01)

У Козерогов сегодня всплеск магнетизма, причем окружающих могут привлекать, как слова Козерогов, так и их интригующее молчание. Сегодня хорошо заводить романтические и деловые знакомства.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеи сегодня открыты для новых идей и эмоций. Они склонны к тому, чтобы выйти из привычной зоны комфорта и потребовать от жизни чего-нибудь непривычного и острого.

Рыбы (18.02 - 21.03)

У Рыб весь день может зреть напряжение и недовольство. Окружающие могут раздражать своей неорганизованностью, дела могут идти не по плану, события будут выходить из-под контроля. Успокоить может выплеск агрессии, либо сильная эмоция, связанная, например, с любовными переживаниями.

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