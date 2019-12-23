На Прикарпатье автомобиль Mazda 6 врезался в бетонное основание моста, пассажир автомобиля из-за полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

ДТП произошло 22 декабря в 20:54 в Тисменицком районе, в селе Хомяковка на улице Центральная. "Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, не справившись с управлением, допустил столкновение с бетонным основанием моста, в результате чего пассажир автомобиля, 1979 года рождения, умер в карете скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия", - сообщили в управлении.

Водитель не травмирован, его осмотрели на предмет алкогольного опьянения, он был трезвым.

Как сообщала "Страна", ранее на Прикарпатье пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни.

Весной на Прикарпатье произошло смертельное ДТП с белорусами, полиция задержала пьяного водителя и руководителя местной Федерации рафтинга.