В Чикаго на домашнем поминальном ужине произошла стрельба, в результате которой пострадали около 13 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители предъявили обвинение в связи со стрельбой и незаконном применении оружия 37-летнему Марциано Уайту. У подозреваемого нашли револьвер. Его арестовали неподалеку от места проведения встречи. Полиция не исключает, что нападавших было двое.

В результате стрельбы 13 человек получили огнестрельные ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Пострадавшие в возрасте от 16 до 48 лет. По данным следствия стрельба произошла в результате ссоры. Гости собрались на памятную вечеринку в честь общего друга, который был застрелен при попытке угнать автомобиль еще в апреле этого года.

Видео: AP

Как сообщала "Страна", в США расстреляли семью, погибли пять человек, трое из которых дети.

Отметим, что массовые расстрелы в США стали обыденностью. Так, 4 августа их произошло сразу три: в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго.

А в конце сентября произошла стрельба в ночном клубе города Южной Каролины. В результате двое людей были убиты, многие получили ранения.