В большинстве регионов Украины самовыдвиженцы победили "Слуг народа" на выборах в объединенных территориальных общинах.

Например, по данным параллельного подсчета голосов в Николаевской области на выборах сельских голов в Веснянской и Мешково-Погореловской объединенных территориальных общинах с большим отрывом побеждают кандидаты-самовыдвиженцы. Об этом сообщает николаевский журналист Олег Деренюга в своем телеграмм-канале.

В селах Капустино, Ташкент, Коларово и Погорелово побеждает действующий глава Мешково-Погореловской ОТО Андрей Ботанин. Его конкурент - выдвиженец партии "Слуга народа" Игорь Бурда проиграл с большим отрывом. По предварительной информации, Андрей Ботанин набрал 2228 голосов, Игорь Бурда - 114 голосов.

Аналогичная ситуация и на выборах главы Веснянской ОТГ - там с большим отрывом побеждает кандидат Леонид Мухарский, более, чем в 2 раза опередивший выдвиженца партии "Слуга народа" Алексея Желницкого.

На Волыни в Камень-Каширском районе на выборах в Сошичненской ОТО победила помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук (Констанкевич входит в группу "За будущее", ее связывают с соратником Коломойского Игорем Палицей - влиятельном на Волыни человеком). Ее конкурентом был кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Волосюк.

Из 9 ОТО на Закарпатье только в двух победили кандидаты от "Слуги народа", сообщает сайт "Новости Закарпатья". По их данным, почти на всех ОТО победили действующие головы сельских советов, и только две общины прошли под партийным брендом "Слуги народа", хотя у их глав была высокая поддержка жителей и до того, как они решили баллотироваться от президентской политсилы.

В то же время, политическая партия "Слуга народа" сообщила об успехе по результатам выборов в местные советы.

Как сообщается на Facebook-странице политической силы, "обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!".

Отметим, что выборы в ОТО не являются точным индикатором партийных симпатий избирателей.

Во-первых, там традиционно побеждают люди, которые пользуются авторитетом "на районе".

Во-вторых, очень часто эти люди предпочитают идти как самовыдвиженцы, а не от партий, чтоб не брать каких-либо обязательств.

В-третьих, если и идут от партий, то, как правило, от партии власти (поэтому при Порошенко процент, который брали представители БПП на выборах в ОТО был выше, чем рейтинг политсилы в целом по стране).

В тоже время, учитывая тот высокий рейтинг, который сейчас социологи дают "Слуге народа", безусловно, партия могла бы рассчитывать на куда больший результат. Поэтому выборы могут свидетельствовать как о проблемах с реальным рейтингом партии, так и о неодоверии к партии местных элит, значительная часть которых решило идти в качестве самовыдвиженцами, а не пол знаменами политсилы президента.

Напомним, в воскресенье, 22 декабря, состоялись местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах, где украинцы избирали депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых и городских голов. Так, выборы проходят в 69 сельских, 16 поселковых и одного городского ОТО в 21 области.

Следующие выборы в ОТО состоятся 29 декабря.