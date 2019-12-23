В Санкт-Петербург доставили 600 тонн ядерных отходов из Германии, груз далее отправят поездом в Новоуральск. Экологи с тревогой отмечают, что поезд поедет мимо жилых кварталов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ядерные отходы прибыли судном "Михаил Дудин". Как отметил эксперт Greenpeace Рашид Алимов, речь идет об отвальном гексафториде урана - так называемых "урановых хвостах". По данным эколога, груз уже переместили на железнодорожные платформы. В ближайшее время поезд отправится в Новоуральск, в пути он проведет около 3-4 дней. Алимов отметил, что в Петербурге поезд с ядерными отходами проедет рядом с жилыми домами, что вызывает тревогу экологов.

Напомним, поставка ядерных отходов из Германии в Россию возобновилась осенью 2019 года после десятилетнего перерыва. До 2022 года планируется экспортировать 12 тысяч тонн ядерных отходов. По данным экологов, следующий груз будет отправлен в Россию к Новому году.

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