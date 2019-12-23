Утром 23 декабря автомобильные трассы государственного значения по Украине будут мокрыми, в некоторых областях - туман. Но в целом проезд по автодорогам обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 06:00 23 декабря дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской и Запорожской областях; значительный дождь в Закарпатской области, на остальной территории страны местами туманы. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог Закарпатской области, как указано - дожди, лишь на Ужоцком перевале местами небольшой снег. Покрытие мокрое. "Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - заверили в госагентстве.

Как сообщала "Страна", в Киеве накануне Нового года выпадет снег.

Напомним, в США из-за сильного тумана столкнулось 40 авто. В ДТП разбились 69 авто и 51 человек получил травмы.