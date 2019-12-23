Полиция Канады задержала двух человек, которые присылали премьер-министру Джастину Трюдо угрозы. Об этом сообщает CBC News.

"Королевская канадская конная полиция арестовала двух человек, подозреваемых в отправке онлайн угроз премьер-министру Джастину Трюдо во время федеральной избирательной кампании", - сообщила пресс-секретарь полиции Мелани Капелло-Стебене.

Аресты и обыски проводились на территории провинции Квебек, были изъяты электронные устройства. Оба задержанных в итоге были освобождены, но против них еще могут предъявить обвинение после завершения расследования.

"Мы проанализируем то, что удалось обнаружить во время обыска", - уточнила Капелло-Стебене.

Личности задержанных не разглашаются. Пресс-секретарь добавила, что полиция регулярно следит за угрожающими заявлениями в сети и проводит расследование, если считает, что онлайнт угрозы могут действительно привести к насилию.

Напомним, что во время избирательной кампании в октябре появление Джастина Трюдо на одном из мероприятий отложили. На публике он появился в бронежилете и в сопровождении усиленной охраны.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "двуликим" премьер-министра Канады Джастина Трюдо после появления видео, где якобы глава правительства Канады вместе с лидерами других государств смеется над ним.

Напомним также про чрезвычайный инцидент, когда самолет премьера Канады Трюдо столкнулся на аэродроме с автобусом.

Также премьер Канады Трюдо пообещал Зеленскому, что не поддержит возвращение России в "Большую восьмерку".